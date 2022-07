Comotto: “La Fiorentina ha cambiato marcia quando ha azzeccato l’allenatore. Poste le basi per tornare in Europa con continuità”

L’ex giocatore della Fiorentina Gianluca Comotto è intervenuto a Radio Bruno Toscana e si è soffermato sugli argomenti del momento.

“La Fiorentina ha fatto il cambio di marcia quando ha azzeccato l’allenatore, che ha dato quel valore in più assieme agli investimenti fatti da Commisso negli ultimi anni. La società sta lavorando molto bene, mettendo le basi per tornare in Europa con continuità nei prossimi anni. A livello di calciomercato, può essere sicuramente considerata la sorpresa per quanto visto fino ad ora”.

Continua così Comotto: “Con gli attuali acquisti la strada della Fiorentina è di rimanere nel gruppetto delle big, con la prospettiva di sorpassare presto altre squadre. Al di là dell’addio di Vlahovic, gli investimenti fatti per acquistare i giocatori sono stati da squadra importante. Dodô? Il ruolo del terzino è cambiato, ci sono sempre più giocatori di spinta e il brasiliano va in questa direzione. Il gioco di Italiano richiede questo, mi sembra un profilo adatto ma con la consapevolezza che ci vorrà un po’ di tempo per adattarsi al campionato italiano”.