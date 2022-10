Con i problemi fisici alle spalle, il rapporto gol/minuti in campo di Nico fa gola a tanti. E il mercato…

Sul sito de La Gazzetta dello Sport si parla della situazione legata all’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez. I problemi fisici sembrano essere alle spalle e la doppietta contro gli Hearts hanno riacceso i fari su di lui. In passato infatti, diversi top club, italiani e non, lo avevano seguito. Anche nell’ultimo mercato estivo, squadre del calibro di Arsenal, Tottenham e Barcellona, si sono interessate a lui.

Il rapporto gol/minuti in campo per l’argentino è da tenere d’occhio, così come le tante società che tengono gli occhi su di lui.