Con la squalifica di Salamon, il Lech Poznan avrà da coprire una falla non di poco conto in difesa contro la Fiorentina

Una notizia che è arrivata in Polonia poco dopo le 11:00 di questa mattina e che ha colto di sorpresa tutti in casa Lech Poznan: la UEFA ha sospeso per tre mesi Salamon per la sua positività all’antidoping, difensore centrale della squadra polacca a poche ore dalla partita contro la Fiorentina. La decisione ha effetto immediato e il calciatore non potrà essere presente per il match contro i viola, né tra una settimana al Franchi.

Una situazione che potrebbe portare più di un problema al club polacco, che deve fare già a meno in difesa di Filip Dagerstal, alle prese con un infortunio. A prendere il posto da titolare al centro della difesa, dunque, sarà Lubomir Satka, difensore slovacco che in questa stagione ha avuto non pochi problemi fisici. La sua ultima apparizione risale al 5 aprile, quando è sceso in campo da titolare con la seconda squadra del Lech, mentre con i suoi compagni in prima squadra ha fatto registrare una sola presenza nel 2023 (un mese fa).