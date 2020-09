Condò: “Amrabat intuizione geniale, è la chiave della Fiorentina ed è stato anche pagato poco. I viola devono lottare almeno per la Conference League”

Il giornalista e opinionista televisivo, Paolo Condò, intervenuto su Lady Radio, ha tessuto le lodi della Fiorentina per l’essere riuscita ad acquistare Sofyan Amrabat: “Sarà lui la chiave della squadra viola in questa stagione. Averlo preso a 20 milioni (21,8 con i bonus ndr) è stata un’intuizione geniale. Quantomeno è stato pagato una cifra corretta, per non dire che è stato pagato poco”.

Le prospettive della squadra di Iachini sono buone per Condò: “Credo che la Fiorentina debba almeno lottare per il piazzamento in Conference League (la nuova competizione europea che prenderà il via nella stagione 2021/22 e alla quale accede la settima squadra classificata nel nostro campionato ndr). La vedo in lotta con la Roma, con la Lazio, con il Sassuolo se i neroverdi non cedono nessuno”.