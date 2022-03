Conferme sulle condizioni di Bonaventura. Allenamento ancora a parte, sempre più probabile l’assenza contro l’Empoli

Come vi abbiamo già raccontato, nella giornata di ieri Giacomo Bonaventura ha svolto il suo allenamento individualmente. E non arrivano certamente segnali incoraggianti, anzi. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, il numero 5 della Fiorentina si è allenato a parte anche oggi, confermando una condizione fisica non perfetta dopo la botta al ginocchio rimediata contro il Bologna. Sembra sempre più complicata una sua presenza nella gara di domenica contro l’Empoli; ancora difficile stabilire quando rientrerà.