Contatto tra il River Plate e l’entoruage di Alvarez: si tratta il rinnovo. Tutti i dettagli

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, Julian Alvarez è uno degli obiettivi della Fiorentina per rinforzare l’attacco. Il talentuoso classe 2000 è in scadenza di contratto a dicembre nel 2022 e questo potrebbe far abbassare il prezzo del cartellino. Nelle ultime ore però, secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olé, sarebbe andato in scena il primo colloquio tra la dirigenza del club di Buenos Aires e l’entourage di Alvarez per discutere di un possibile rinnovo del contratto.

Entrambe le parti in causa converrebbero sul fatto che sia la cosa buona giusta, a meno che nelle prossime settimane non arrivi un’offerta importante dall’Europa. Il River Plate ha bisogno che Alvarez rinnovi prima di luglio, altrimenti potrebbe firmare a parametro zero con un altro club. Un’eventualità che lo stesso giocatore si augura non succeda, per rispetto del club in cui è cresciuto. Il rinnovo sarebbe di durata biennale al massimo e non è ancora stato reso noto se la clausola rescissoria, oggi pari a venti milioni di euro, rimarrà immutata o cambierà di valore.

E Alverez cosa ne pensa? Secondo Olé, il ragazzo preferisce rimanere fuori dalla trattativa e concentrarsi soltanto sul campo. Il suo obiettivo è arrivare al Mondiale in Qatar nella miglior condizione possibile: in tal senso, un trasferimento in Europa potrebbe essere controproducente visti i tempi di adattamento ad un calcio tutto nuovo. D’altra parte, però, lo stesso ct Scaloni potrebbe suggerire al ragazzo di trasferirsi nel Vecchio Continente per misurarsi contro le miglior difese del mondo.