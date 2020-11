Continuità e sicurezza: finalmente il vero Dragowski!

6 partite di campionato e 12 gol subiti. La difesa della Fiorentina, che nella seconda parte della stagione scorsa era stato il punto di forte di Iachini, sta facendo acqua da tutte le parti. E menomale per il tecnico viola che c’è Bartlomiej Dragowski, probabilmente il miglior giocatore assieme a Castrovilli di questo difficile avvio di stagione. Anche ieri l’estremo difensore polacco ha provato a tenere in piedi la partita, con il volo sul colpo di testa di Dzeko e la doppia parata su Karsdorp prima e Mkhitaryan poi. Interventi che non sono bastati alla Viola per pareggiare, ma che valgono come attestati di stima importanti per il Drago. Che in questa stagione, a dispetto della precedente, non sta sbagliando praticamente niente. I difetti nelle uscite alte e nel gioco con i piedi rimangono evidenti, soprattutto il secondo, ma con il tempo e il duro lavoro il polacco ha dimostrato di poter migliorare molto. Ed è diventato un punto fermo della Fiorentina del presente, ma soprattutto del futuro.

0 0 vote Article Rating