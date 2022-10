“Contro gli Hearts sono emerse tutte le qualità della Fiorentina. Poteva tranquillamente finire 7-0 per i viola”

Tam McManus, ex attaccante scozzese, ha espresso a PLZ Soccer il suo parere sulla gara vinta dalla Fiorentina in casa degli Hearts in Conference League: “Il primo tempo degli Hearts è stato imbarazzante. La Fiorentina ha mostrato tutte le sue qualità, anche se molti la davano come una squadra in difficoltà. I padroni di casa non sono riusciti a mettere due passaggi in fila”

E ha proseguito: “Nel secondo tempo poi è andata leggermente meglio, ma dopo l’espulsione la partita è stata chiusa. Si è conclusa 0-3 ma poteva finire tranquillamente anche con sei/sette reti di scarto a favore dei viola, perché gli Hearts sono stati totalmente surclassati”.