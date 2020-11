Contro il Benevento già una pesante bocciatura. Ora che fare con Lirola?

Arrivato a Firenze come “il terzino destro che mancava da anni”, ad oggi il rendimento di Pol Lirola in maglia viola non è stato di certo quello che ci si aspettava. Nel 3-5-2 iachiniano lo spagnolo aveva trovato spazio sia a destra che a sinistra come esterno di centrocampo, in un ruolo che poteva esaltarne le sue capacità offensive. Con l’arrivo di Prandelli sulla panchina della Fiorentina e il ritorno alla difesa a quattro, ci si aspettava fin da subito di vederlo riprendersi il suo posto di terzino.

Contro il Benevento invece il nuovo allenatore viola gli ha preferito Milenkovic, nonostante il serbo fosse tornato da poco dagli impegni con la nazionale. Oggi contro l’Udinese sulla destra è completo ballottaggio con Venuti fuori dai giochi e nemmeno convocato. Il ruolo di terzino destro lo possono ricoprire sia Milenkovic che Caceres (con l’Uruguay spesso gioca in quella posizione) e la scelta di uno dei due al posto di Lirola farebbe capire l’intenzione di Prandelli di non rischiare, almeno all’inizio, un assetto troppo offensivo degli esterni di difesa.

E se non partisse titolare, ci sarà chance per Lirola da subentrante? Contro il Benevento c’è stata, sostituzione dettata anche da una partita che si era messa troppo in salita per la Fiorentina. Lo spagnolo però non ha convinto nemmeno partendo dalla panchina. Non quello che ci si aspetta da un giocatore pagato quasi 16 milioni (bonus compresi).