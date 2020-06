“Contro il Brescia un punto fondamentale per la Fiorentina. Chiesa? Continua a non trovare continuità”

L’opinionista di Sky Sport Luca Pellegrini, che insieme a Geri De Rosa ha commentato la partita della Fiorentina contro il Brescia, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina aveva tutte le carte in regola per centrare la vittoria contro il Brescia, soprattutto nel secondo tempo, nonostante l’inferiorità numerica. Avrebbe sicuramente meritato, ma alla fine è stato un punto importante, era fondamentale togliere la ruggine. La difesa? Pezzella in questa stagione l’avevo visto parecchio in difficoltà, l’altra sera invece è stato una garanzia, devo fargli i complimenti. Per quanto riguarda Caceres mi sento di dire che quando si sta fuori a lungo il timing degli interventi e la lettura delle traiettorie si arrugginiscono; è stato il suo caso. Chiesa? Continua ad andare troppo a sprazzi, non riesce a dare continuità alla sua partita”.

