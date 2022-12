Contro il Monaco poca aggressività e tanti sbadigli. Dodô non accende mai il turbo, Cabral lotta come un mediano… ma sarebbe un attaccante

Fiorentina in modalità scarsa aggressività, si alterna col Monaco nel predominio del campo. Poche azioni scintillanti (quasi punte), parecchi sbadigli. Ritmo da amichevole, molto amichevole, con qualche entrata stonata da ambo le parti con tanto di cartellini gialli. Sgambata utile per fare fiato.

Dodô – 5,5 – Non accende mai il turbo.

Mandragora – 5,5 – Riesce nell’impresa di centrare il piede dell’avversario con tutta la porta spalancata davanti.

Cabral – 4 – Lotta come un mediano… ma, almeno in teoria, sarebbe il centravanti. Chiude un triangolo con Benassi e a tu per tu col portiere calcia fuori. Stavolta non si può invocare la sfortuna come attenuante…

