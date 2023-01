Contro la Fiorentina, la Lazio si scatena… soprattutto con Sarri. Numeri e precedenti

Non è una novità, storicamente la Fiorentina ha sempre faticato contro la Lazio… e alcune statistiche sono veramente esplicative. Come riportato da Laziopress.it, la Viola è la squadra più battuta dai biancocelesti nella storia, ma anche quella a cui la Lazio ha segnato più gol: in totale sono ben 206. I gigliati sono anche la vittima preferita di Luis Alberto; per lui 4 gol e 4 assist nei precedenti.

Inoltre, sotto la guida di Maurizio Sarri, i capitolini hanno sempre vinto contro la Fiorentina e, nei tre precedenti con il mister toscano, non hanno ancora subito gol. La Viola, dunque, arriva all’Olimpico tentando di scongiurare il poker di vittorie firmato Sarri e di interrompere un digiuno di vittorie in terra romana che è lungo ormai 7 anni (Lazio-Fiorentina 2-4 del 2016 è l’ultimo successo viola).