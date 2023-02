Contro la Juventus c’è Quarta in coppia con Milenkovic. Torna Castrovilli

Come riporta La Nazione, si avvicina la sfida contro la Juventus e la Fiorentina continua la sua preparazione in vista della trasferta a Torino. Ieri allenamento a Coverciano per la squadra viola, visto che al Centro Sportivo erano i programma lavori di manutenzione. Ancora in gruppo Castrovilli e Sottil, che stanno ricominciando ad assaporare il campo dopo i rispettivi infortuni. Il più avanti è il centrocampista viola, che potrebbe essere tra i convocati contro i bianconeri.

Per quanto riguarda la difesa, invece, con la squalifica di Igor sarà Quarta a fare coppia con Milenkovic. Out per squalifica anche Mandragora.