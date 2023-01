Coppa Italia: la Cremonese espugna il Maradona. Napoli incredibilmente eliminato ai calci di rigore

In Coppa Italia, la Fiorentina si è già garantita l’accesso ai quarti di finale. La segue la Cremonese, che passa il turno al termine di 120 minuti conclusi in parità; sono serviti i calci di rigore per eliminare il Napoli al Diego Armando Maradona. A sbloccare la sfida sono stati i ragazzi di Ballardini con Pickel intorno al 20° minuto, poi il Napoli l’ha ribaltata con Juan Jesus e l’ex viola Simeone a fine primo tempo. Afena-Gyan tiene vive le speranze degli ospiti con un colpo di testa decisivo a tre minuti dalla fine, che vale il 2-2. I supplementari sono scoppiettanti, ma a reti bianche: ai rigori la spunta la Cremonese, con un 4-5. Decisivo l’errore di Lobotka.

Una sorpresa del tutto inaspettata dalla parte di tabellone che interessa la Fiorentina: i grigiorossi sfideranno la Roma ai quarti. Mancano soltanto tre ottavi di finale da giocare e andranno in scena giovedì: Atalanta-Spezia, Lazio-Bologna e Juventus-Monza. Nel mezzo, domani sera, la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter.