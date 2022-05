Corradini: “Ho dimostrato di giocare meglio a centrocampo, la mia è stata una grande stagione. C’è rammarico per i playoff”

Il centrocampista della Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani, Giovanni Corradini, è stato inserito nella Top 11 del campionato 2021-22 da parte di Sportitalia. Presente alla cerimonia per ritirare il premio, il capitano viola ha parlato del suo rendimento.

“Ritengo di aver fatto un’ottima stagione: in alcune circostanze ho giocato anche da difensore, ma credo che si sia capito che il mio rendimento sia migliore da centrocampista. Ho fatto anche diversi gol, soprattutto su punizione e su rigore”.

Corradini si sofferma poi sulla finale di Coppa Italia: “Quando vedeva che mi alzavo a fare la seconda punta, il mister mi diceva di rientrare. Fortunatamente, però, è andata bene e abbiamo vinto la finale di Coppa Italia. Playoff? La possibilità c’era, ma per demerito nostro abbiamo perso l’ultima partita e non ci siamo riusciti. Siamo rammaricati per questo”.