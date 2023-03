Corriere dello Sport-Stadio: Biraghi il parafulmine di Firenze

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, ci sono le parole del capitano della Fiorentina: “Io, il parafulmine”. Sottotitolo: “Biraghi: “A Firenze qualcuno ce l’ha sempre con me”. E ancora: “Contano i numeri non le chiacchiere Da 20 anni qui non si vince, io punto a farlo per questa società Voglio rimanere”.

A pagina 10 ecco l’intervista a Biraghi: “Firenze io paro ogni colpo”. Altre dichiarazioni: “Fiorentina, sono il parafulmine e ricevo sempre una critica Due anni lontano dal Franchi? Penalizzante per noi e per i tifosi”.

A pagina 11 invece c’è: “Nardella: Evitare al Franchi la fine del Flaminio”. E sotto: “Renzi aveva detto: “Lo stadio si faccia con i soldi dei privati non dell’Europa”.