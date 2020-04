Corriere dello Sport-Stadio: Commisso dà la sveglia all’Italia e alla Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi troviamo questo titolo in grande: “Commisso: “Italia mi svegliati“. Il presidente della Fiorentina intervistato dal giornale: “Spero che il campionato ricominci presto. Ma ora snelliamo la burocrazia che blocca gli stadi e l’economia. Chiesa? Sono due le condizioni per farlo andare via: che lui me lo chieda e che l’offerta sia adeguata”. A pagina 2-3 ecco l’intervista integrale. Questo il titolo: “Commisso esclusivo: “Rocco e i suoi fardelli”.