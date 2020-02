Corriere dello Sport-Stadio: Commisso detta le regole

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio leggiamo il titolo: “Ultimatum di Rocco”. Occhiello: “Nuovo stadio: Commisso detta le regole”. Sommario: “Pronti a collaborare con il sindaco di Firenze ma di fronte ai tempi incerti e ai costi legati all’area Mercafir possiamo anche decidere di non fare l’impianto”. Due opzioni per la Fiorentina: Campi Bisenzio oppure il restyling del Franchi”. A pagina 14 viene ripreso il tema della prima: “Commisso non aspetta”. In taglio basso: “Amrabat-Castrovilli: tandem d’oro”. A pagina 15 invece c’è: “Dragowski in missione per la viola, quella porta deve tornare blindata”. Di spalla: “Duncan torna in gruppo, a Genova ci sarà”. In taglio basso: “Samp-Iachini, un amore mai finito”.