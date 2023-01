Corriere dello Sport-Stadio: Dodô che hai fatto?

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Dodô, che hai fatto?”. Sottotitolo: “Doppio giallo in 24 minuti e Viola nei guai: la Roma ringrazia (2-0)”. Sommario: “Mou trascinato da i gol di Dybala (al 40’ e all’82’) Jovic delude: fuori dopo un tempo. Italiano: “Partita rovinata subito da una decisione”.

A pagina 6 leggiamo: “Italiano: Partita rovinata da noi e da una decisione”. E ancora altre parole del tecnico: “La Fiorentina aveva schiacciato la Roma, poi l’espulsione di Dodô È la seconda volta che veniamo qui e ci troviamo subito in 10 uomini”. Di spalla: “Barone: Amrabat e Gonzalez non sono in vendita”.