In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio in prima pagina leggiamo il titolo: “Primavera viola”. Sottotitolo: “Doppio Spalluto, trionfo della Fiorentina: terza Coppa Italia di fila”. A pagina 17 l’apertura è per: “Viola, De Zerbi o Juric, ma prima c’è il Bologna“. Di spalla: “C’è Bonaventura, potrebbe uscire Castrovilli“. In taglio basso infine: “Dragowski, è l’ora delle scelte”.