Si parla anche di Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Berardi o Ikoné. Fiorentina scatenata: un altro attaccante per l’Europa”. Sommario: “Il presidente Commisso in arrivo per preparare il mercato di gennaio”.

A pagina 21 si legge: “Fiorentina, Berardi in pole. L’alternativa è Ikoné”. Sommario: “Un esterno d’attacco è il rinforzo da regalare a gennaio a Italiano. I viola non mollano l’azzurro e sondano la pista del Lilla”. In taglio basso: “Gonzalez, una questione di tempo”. Sommario: “L’esterno utilizzato con un minutaggio a crescere”.