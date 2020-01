Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina senza il proprio asso fino a marzo

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo dedicato alla squadra gigliata: “Una città per la Viola”. Sommario: “La Fiorentina si allena davanti alla sua gente, che entusiasmo! Chiesa si ferma, ma è soltanto per precauzione: sta bene. Iachini: “A Napoli abbiamo dato una spallata alla classifica”. A pagina 16 leggiamo: “Ora Firenze si scalda con i Viola”. In taglio basso: “Lirola da flop a top in un mese”. A pagina 17 leggiamo: “Iachini e la rinascita Fiorentina, “Più fiducia e lavoro esagerato”. Infine troviamo: “Senza l’asso Ribery fino a Marzo”.