Corriere dello Sport-Stadio: Grazie

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, il titolo: “Grazie!”. Sottotitolo: “Capolavoro in Conference: passa dopo 120′. Doppietta di Gonzalez e gol di Barak. Il 7 giugno la sfida a Praga con gli inglesi”. In basso, sempre sulla prima pagina, il ritaglio dedicato alle altre italiane in Europa: “Gioia Roma, Juve a casa”.

L’approfondimento sulla Fiorentina alle pagine 10 e 11: “Viola a Praga con Barak”. Sottotitolo: “La Fiorentina in finale: doppietta di Gonzalez e gol decisivo del ceco nei tempi supplementari”. Sulla destra, le pagelle delle due squadre e della direzione arbitrale. Sulla sinistra, il commento del giornalista Polverosi: “Forza, idee, rabbia e un cuore immenso”. A pagina 13: “Barak: «E’ tutto perfetto, una viola feroce e forte»”.