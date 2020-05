Corriere dello Sport-Stadio: Iachini sprint rinnovo

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Iachini sprint rinnovo, e Ribery rivede il campo“. Sommario: “Se il campionato non fosse partito il tecnico sarebbe rimasto. Ora dipende dai risultati della Fiorentina. Video intervista del francese con il figlio, poi corsa al centro Astori”. A pagina 22 leggiamo: “Iachini in dubbio? Così è più bello”. In taglio alto: “Rocco non molla “Sullo stadio pronto al dialogo, ma le scelte di fondo sono quelle“. Di spalla: “Ribery jr: “Amo la maglia viola”. Infine troviamo: “Il francese ieri è tornato in campo”