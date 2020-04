Corriere dello Sport-Stadio: Il patrimonio di Commisso vola in alto

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Ribery-Firenze, lo show è pronto”. Sommario: “Si allena in Germania con un personal trainer e aspetta il via libera per tornare da Iachini: ha un patto con la città”. A pagina 23 viene ripreso il tema della prima: “Ribery, voglia di Viola”. E ancora: “La pandemia ha allungato i tempi del rientro, ma non ha spento l’amore di Franck per la Fiorentina”. Di spalla: “Vlahovic è guarito ma senza pallone non resiste più”. In taglio basso: “Commisso tra i primi tycoon Usa”. Il suo patrimonio ha avuto un’impennata anche in tempi di Coronavirus.