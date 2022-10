Corriere dello Sport-Stadio: Il segreto di Italiano è il play

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola, furore”. Sottotitolo: “Italiano: Bisogna iniziare a reagire anche in campionato”. Sommario: “Il tecnico: “Ritmo e qualità, voglio l’atteggiamento visto in Europa” Gonzalez cerca il quinto gol”.

A pagina 20, l’apertura è per: “Viola, Mandragora vuole fare tutto”. Occhiello: “Il segreto di Italiano è il play, ma l’ex Juve cerca anche i gol”. E nel sommario: “Dovrà trascinare la Fiorentina, priva di Amrabat: cerca anche la 3ª rete e nuove prospettive”.

Di spalla: “Italiano avvisa: “In campionato siamo indietro”. In taglio basso infine c’è: “Gollini–Maleh–Ranieri out”.