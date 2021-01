Corriere dello Sport-Stadio: Inglese e poi Maleh per Prandelli

C’è spazio per la Fiorentina nella prima pagina odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Provaci ancora Franck”, questo il titolo scelto. A pagina 15 si torna a parlare della Viola: “Il conto è aperto. Ribery ritenta”. Sulla formazione di Prandelli si legge questo: “Più Pulgar che Borja Valer. Torna Biraghi”. In basso c’è spazio anche per il calciomercato: “Inglese e poi Maleh per Prandelli”. A pagina 17: “Prandelli: «Zero paura, proviamoci»”. In basso si parla anche della Fiorentina femminile: “Sfida al Milan ma viola decimate dal Covid”.

0 0 vote Article Rating