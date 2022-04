C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Italiano cambia”. Sommario: “Dopo due sconfitte consecutive si è complicata la corsa per l’Europa. Fiorentina all’attacco, due esterni al servizio di Cabral”.

A pagina 23 si legge: “La Fiorentina si è persa. Reagire o addio Europa”. Sommario: “Lasciati sei punti nelle ultime due giornate: adesso serve un’impresa. Oltre ai risultati anche il gioco latita: vanno ritrovati gol e smalto contro Milan, Roma, Samp e Juve”.

Di lato: “Summit del club con Italiano per ricompattarsi”. In taglio basso: “Barone attacca il Milan sui biglietti”. Sommario: “A San Siro niente ticket per i tifosi: ‘Non siamo stati rispettati come club’”.