Corriere dello Sport-Stadio: Jovic nel motore viola

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio per quanto riguarda la Fiorentina c’è il titolo: “L’urlo di Jovic“. Sottotitolo: “Luka segna al Toro (1-1): mercoledì sera l’assalto alla settima Coppa Italia“. E ancora: “Italiano scalda i 24.000 tifosi che saranno all’Olimpico: “Ora portiamo a termine un cammino spettacolare”.

A pagina 16 sulla gara di ieri: “C’è Jovic nel motore viola”. Sottotitolo: “Al grande guizzo del centravanti serbo risponde il tocco di Sanabria Due gol molto belli propiziati però dagli errori di Schuurs e Igor“.

A pagina 17 ci sono le dichiarazioni di Italiano: “La Fiorentina non molla: c’era un mezzo rigore”. E ancora: “Alcuni dei miei dopo Basilea non avevano la forza di salire in treno”.

A pagina 19 infine leggiamo: “Mandragora: Noi al top Pronti per la prima finale”. Il centrocampista aggiunge: “Una buona prestazione. Peccato non aver vinto, ma il Torino sa come far giocar male gli avversari”.