Corriere dello Sport-Stadio: Jovic o mai più

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Jovic o mai più”. Sottotitolo: “La Fiorentina è in crisi, Italiano punta tutto sul serbo”. Sommario: “Sfida da dentro o fuori con gli Hearts in Conference League Il tecnico sceglie l’ex Real esterno: “Serve una scintilla”. Cabral centravanti Milenkovic gioca”.

A pagina 20 grande spazio per: “Bivio Fiorentina Italiano si affida ai colpi di Jovic“. Sottotitolo: “Il tecnico rilancia così l’ex Real: “Sta crescendo, speriamo tutti che possa trovare la scintilla”. Di spalla il commento: “Il futuro viola si decide in tre gare”.

A pagina 21 c’è un pezzo sulla probabile formazione: “Cabral parte centravanti Milenkovic recuperato”. Occhiello: “Le altre scelte tra i pali tocca a Gollini“.