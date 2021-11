Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina cambia ancora

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, questa mattina leggiamo questo titolo sui viola: “La Fiorentina cambia ancora”. Sottotitolo: “Ecco la formazione numero tredici: per Italiano non c’è pace”. E ancora: “Il tecnico costretto a modificare la squadra a causa delle assenze in difesa: Milenkovic e Quarta squalificati, sono pronti Igor e Venuti“.

A pagina 8, l’apertura è per: “Le 13 giornate di Italiano. La viola cerca identità”. Sommario: “L’infortunio di Nastasic (fuori fino al 2022) crea l’emergenza in difesa, colpita dalle squalifiche. Devono essere verificate anche le condizioni di Pulgar fermo con il Cile. Igor e Venuti hanno affinato i meccanismi, a destra Odriozola“. In taglio basso: “Dragowski è pronto, Kokorin no”.

A pagina 9 invece troviamo: “La Fiorentina soffre le big. Il Milan per la vera svolta”. Sottotitolo: “Le statistiche però confortano: nei confronti dei rossoneri la Viola negli ultimi dieci anni ha perso e vinto sette volte. A Bergamo l’unico exploit degli uomini di Italiano, ma è stata un’illusione”.