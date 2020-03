Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina degli intoccabili

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è il titolo: “Chiesa, Castrovilli e la Fiorentina degli intoccabili”. Sommario: “Un piano ambizioso per trattenere tutti i talenti viola: dal rinnovo pronto per Federico alla decisione di respingere ogni assalto a Milenkovic, Vlahovic e Cutrone”. A pagina 18 leggiamo: “Commisso ordina: viola formula C3”. Ovvero: “Chiesa, Castrovilli e Cutrone sono gli intoccabili. Insieme valgono oltre 100 milioni, sono corteggiati anche all’estero ma resteranno per puntare in alto”. In taglio basso: “Duncan fa chilometri sulla cyclette”. Sottotitolo: “Il centrocampista si stava integrando al meglio nel gioco della Fiorentina prima dello stop”.