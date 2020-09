Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina ha scelto Sema

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo: “La Fiorentina ha scelto Sema”. Sommario: “Chiesto l’esterno svedese (ex Udinese), si lavora al prestito. Oggi è il giorno di Borja Valero: visite e contratto fino al 2021”. A pagina 11 invece c’è: “Il Milan fa cassa per Milenkovic”. Ovvero: “Pioli vuole fortemente il pupillo lasciato a Firenze. Dalla cessione di Paquetà il cash per tentare la Viola”. A pagina 16 leggiamo: “Franck&Christian, la coppia per il gol” con riferimento a Ribery e Kouame. In taglio basso invece il mercato: “C’è Sema nel giorno del Borja-bis”.

