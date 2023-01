Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina vuole un altro attaccante

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo stamani quest titolo: “La Fiorentina vuole un altro attaccante”. Sommario: “Non c’è solo l’ipotesi Nico Gonzalez come punta centrale: si sta lavorando per un prestito. Beto resta un sogno la pista concreta è Henry del Verona“.

A pagina 23 apertura per: “Viola, il gol fa paura ora serve un Henry“. Sottotitolo: “Prestito low cost: il francese del Verona è un’idea Shomurodov complicato. Beto? Un colpo da estate”.

In taglio basso invece c’è: “Amrabat, Commisso vuole blindarlo fino al 2027″. Infine di spalla: “Saponara ok Martinez Quarta da valutare”.