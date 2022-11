Corriere dello Sport-Stadio: L’ora di Italiano

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di stamani c’è questo titolo sulla Fiorentina: “L’ora di Italiano“. Sottotitolo: “Viola, avanti con la rimonta. Il tecnico: “Forza, usiamo la testa”. Sommario: “Caccia alla quinta vittoria di fila tra Serie A e Conference. Cabral con Ikoné e Kouame Igor in vantaggio su Quarta“.

A pagina 14 leggiamo: “Gol e vittorie Fiorentina allacciati le cinture”. Sottotitolo: “Mai battuta una squadra davanti in classifica come è la Salernitana Caccia al 5° successo di seguito”. In taglio basso sulla formazione: “Barak e Mandragora sono i favoriti”.

A pagina 15 invece troviamo: “Cabral, bacione alla Fiesole”.