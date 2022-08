Corriere dello Sport-Stadio: Milenkovic, rinnovo in due ipotesi

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, presente questo titolo sulla Fiorentina: “Jovic per forza”. Sottotitolo: “Sorpassa Cabral e carica i tifosi: “Ci vediamo al Franchi”. E ancora: “Il serbo in gol sabato sera contro il Betis: la Fiorentina scommette sull’anno d’oro dell’ex Real Oggi il via alla vendita dei biglietti”.

A pagina 19 apertura per: “Jovic alla carica “Ci vediamo tutti al Franchi”. Sommario: “È in crescita, la collaborazione con Cabral è buona, nonostante il ko col Betis è ottimista e si vede. La Fiorentina ha consapevolezza e guarda all’esordio con la Cremonese“.

Sul mercato: “Milenkovic, rinnovo in due ipotesi”. Sottotitolo: “Centrocampo: è troppo alta la richiesta per Lo Celso“.