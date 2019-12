Corriere dello Sport-Stadio: Pedro libera tutti

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Pedro libera tutti”. Occhiello: “Gremio e Besiktas offrono 11 milioni: caccia a Cutrone, Duncan e Bonifazi”. Sommario: “L’ultima parola sul brasiliano sarà di Iachini, ma la strategia è tracciata. Commisso vuole dare subito al nuovo allenatore i rinforzi adatti alla svolta attesa dall’intera città. Allenamento a porte aperte domani pomeriggio per far sentire l’appoggio di Firenze”. A pagina 14 leggiamo: “Fiorentina, Pedro per la nuova punta”. A pagina 15 sempre sul mercato: “Duncan e Meité sono nel mirino. Non si molla la pista Bonifazi“. Infine troviamo: “Capodanno con i tifosi per caricare la squadra”.