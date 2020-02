In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sui viola: “Voglia di Ribery”. Sommario: “Allarme Fiorentina: 7 punti in meno rispetto allo scorso campionato. Il francese prepara la sorpresa: il 22 in panchina per la sfida col Milan“. A pagina 12 l’apertura è per: “Fiorentina scaccia la paura”. In taglio basso: “Gli ex incompresi trovano il gol”. Altra pagina per: “Ribery ha fretta il suo obiettivo è sfidare il Milan”.