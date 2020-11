Corriere dello Sport-Stadio: Sorpresa Pezzella

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo il titolo: “Pezzella fa la sorpresa”. Nel sommario: “Da ieri si allena coi compagni e vuole guidare la difesa viola nel debutto-bis di Prandelli: finora ha giocato solo due partite”. A pagina 19 leggiamo in apertura: “Castrovilli, un 10 per l’investitura”. Ovvero: “Il suo numero di maglia non è simbolico: è decisivo da assist-man e anche come finalizzatore”. In taglio basso ci sono buone notizie in vista della partita contro il Benevento: “Rientra capitan Pezzella”. Di spalla presente il commento sulle parole dette da Commisso: “Roccopolitik 2”.

