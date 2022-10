Corriere dello Sport-Stadio: Un turnover per cinque

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, sui viola c’è questo titolo: “Attenti al Ciro” dove per Ciro si intende ovviamente Immobile. Ovvero: “Test Lazio per la Fiorentina: è caccia al gol dopo il tris in Europa”. E ancora: “Il tecnico avvisa la sua squadra “Ci aspetta una partita difficilissima” Sarri rinuncia a Luis Alberto“.

A pagina 16 leggiamo: “Viola, i colpi in serbo per non mollare più”. Sottotitolo: “Italiano deve sbloccare le punte e schiera dal primo minuto Jovic Cerca poi di fermare Immobile con Milenkovic di nuovo titolare”.

Di spalla: “Franchi pieno Oltre trentamila anche stasera”. Occhiello: “Una media da record mai così dal 2004”. In taglio basso invece la probabile formazione: “Il turnover è per cinque”. Le novità: Terracciano in porta, Venuti a destra, Martinez Quarta al posto di Igor, Barak a centrocampo e Ikoné in attacco.