Corriere dello Sport-Stadio: Una cifra da limare

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina stamani: “Confermare Torreira: Firenze cerca la strada”.

A pagina 17, grande spazio viene dato a: “Torreira è lui l’uomo ovunque della Viola”. Sottotitolo: “Diritto di riscatto fissato la scorsa estate a 15 milioni, la dirigenza ora prova a limare la cifra. L’uruguaiano si candida deciso a leader”. Sommario: “È il mezzofondista della squadra: corre 10 chilometri a gara Finora 4 gol segnati”.

In taglio basso: “Franchi, fortino Europa”. E in breve: “Isco a Firenze ma soltanto per una vacanza”.