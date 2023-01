Corriere dello Sport-Stadio: Una gioia per Commisso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Una gioia per Rocco”. Italiano spiega: “Il presidente torna per una gara decisiva: dobbiamo qualificarci”. E ancora: “Cabral fuori un mese Intrigo Gonzalez“.

A pagina 14 grande spazio a: “Fiorentina avanti tutta”. Sottotitolo: “Italiano: “La Coppa Italia deve rappresentare un nostro obiettivo Samp forte ma vogliamo passare. Peccato per Cabral, tocca a Jovic“. In taglio basso c’è: “Castrovilli pronto ma va in panchina”.

A pagina 15 il mercato con: “Il bivio di Gonzalez ora la Viola resiste”. Sottotitolo: “I 34 milioni offerti dal Leicester? Commisso non ha ricevuto nulla: per adesso l’argentino non parte”.