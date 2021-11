A pagina 10 del Corriere Fiorentino, troviamo questo titolo su Fiorentina-Milan: “Amici nemici”. Sommario: “L’affetto di Pioli per Firenze, il tifo di Saponara per il Milan, ma anche le rivincite di Rebic, Tatarusanu e Bonaventura. Quanti ex in campo al Franchi da una parte e dall’altra”.

A pagina 11 invece viene fatto un punto della situazione sulla squadra viola che ha diverse assenze nelle proprie fila: “Nastasic, stop di 2 settimane. Venuti giocherà come centrale”.