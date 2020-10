Corriere Fiorentino: Insulti via social al fratello di Chiesa, andrà via anche lui?

In prima pagina sul Corriere Fiorentino troviamo un titolo dedicato al nuovo centro sportivo della Fiorentina: “La casa viola, piena di verde”. A pagina 7 l’apertura è per: “La casa viola, con l’anima verde: “Vogliamo farcela entro il 2021”. A pagina 11 invece sulla “Né su né giù”. La squadra viola in mezzo al guado per valore. In taglio basso infine leggiamo: “Insulti via social al fratello di Chiesa, andrà via anche lui?”

0 0 vote Article Rating