Corriere Fiorentino: Italiano, prima fumata bianca e nuovo incontro

Sul Corriere Fiorentino di oggi, l’apertura per quanto riguarda la Fiorentina è per: “Arrivederci a presto”. Sottotitolo: “Confronto a viso aperto tra Italiano e il club: il mister ha chiesto garanzie per giocare l’Europa da protagonisti. Prima fumata bianca e nuovo incontro”.

A pagina 3 leggiamo: “Ma c’è già il primo strappo, Torreira non verrà riscattato. Niente accordo sull’ingaggio”. Sottotitolo: “Sicuro addio anche di Odriozola: via due protagonisti della stagione”.

A pagina 4 infine c’è: “Nobili decadute e 54 paesi in gara ecco com’è la Conference League”. Tra le big qualificate West Ham, Colonia e Nizza.