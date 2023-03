Corriere Fiorentino: La sfida di Jovic

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino, troviamo scritto: “La sfida di Jovic”. Sottotitolo: “I viola sono decollati, ma il serbo fatica ancora. Tre mesi per convincere”. L’approfondimento, nella sezione sportiva, a pagina 13: “Jovic, l’ultima sfida”. Sottotitolo: “La punta, nonostante il decollo della squadra, sembra ancora un corpo estraneo ai viola. Ora ha scelto di restare in Serbia per curarsi, ma ha 3 mesi per guadagnarsi una conferma”.

Il quotidiano, dunque, approfondisce il momento di difficoltà del serbo, che in Nazionale si è dovuto fermare a causa di un’infezione virale e che deve riconquistarsi la Fiorentina.