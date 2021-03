Corriere Fiorentino: Pradè inchioda i giocatori

In prima pagina del Corriere Fiorentino di oggi c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Ancora a vuoto“. Sommario: “A Udine la sconfitta arriva nel finale per un errore della difesa. Viola nel limbo della bassa classifica. Pradè: “Arrabbiato nero”. A pagina 2 leggiamo: “Così tornano i guai”. A pagina 3 invece c’è: “Pradè inchioda i giocatori: “Sono arrabbiato nero, in campo ci vanno loro”. E ancora: “Il ds: “Questa non dovevamo perderla”. A pagina 4 infine leggiamo: “La prima panchina di Amrabat. Cesare e il rebus centrocampo”.