Corriere Fiorentino: Prova generale

Sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino, troviamo un trafiletto dedicato alla Fiorentina, oggi impegnata contro la Cremonese: “Prove generali. Oggi viola a Cremona, tra tre settimane la semifinale di coppa”. L’approfondimento a pagina 13, nella sezione sportiva: “Prove di coppa. Terracciano influenzato resta a Firenze. In porta Sirigu”.

E ancora: “Oggi a Cremona la Fiorentina affronta l’avversario della semifinale Tim Cup. Italiano si affida al turnover massiccio”. Ma l’importanza della partita di Serie A non è da sottovalutare: “Ciò non significa che la partita di campionato non conti, anzi, basta guardare la classifica per rendersi conto di quanto anche questa sfida possa rappresentare uno snodo fondamentale per la stagione”.