Corriere Fiorentino: Un patto sblocca-Franchi

In prima pagina sul Corriere Fiorentino troviamo questo titolo che riguarda la Fiorentina: “Renzi, un patto sblocca-Franchi“. Occhiello: “Nella notte la votazione in Senato. L’ex premier: traguardo significativo, anche la Lega d’accordo. Nardella: ora l’ultimo passo”. Sottotitolo: “Stadio, Italia Viva e Pd convergono sull’emendamento che aggira il veto della soprintendenza. Forse è la volta buona per lo stadio Franchi”. A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Un patto per sbloccare il restyling del Franchi”. A pagina 10 invece c’è: “La mano dei tifosi”. In taglio basso la novità: “Addio convitto storico, le giovanili lasciano Campo di Marte”.

