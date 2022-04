Corriere Fiorentino: Valigie pronte per Dragowski

“Fiorentina, con l’Europa nella testa”. Titola così in prima pagina l’edizione odierna del Corriere Fiorentino. Sommario: “Italiano dopo Torino: ‘Vietato deprimersi’. Ma Torreira si ferma per 15 giorni”. E ancora: “Dragowski, occasione persa e valigie pronte. Al club viola piace Vicario”.

A pagina 10 si legge: “L’Europa in testa”. Sommario: “’Vietato deprimersi, queste 6 partite sono finali’: così l’allenatore alla squadra dopo la sconfitta di Torino. I viola però perdono pezzi, Torreira sarà out per 15 giorni”.

A pagina 11: “L’errore fatale e le valigie già pronte. L’addio di Drago, direzione Premier”. Sommario: “In coppa il portiere ha fallito l’occasione. Per il futuro piace Vicario”.